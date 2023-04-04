Адвокатам разрешили встретиться с журналистом Гершковичем, которого задержали в рф
Адвокаты задержанного в россии журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича смогли получить к нему доступ. Им удалось с ним встретиться.
Об этом сообщает WSJ.
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Адвокаты встретились с журналистом сегодня, 4 апреля, в тюрьме.
"Они сказали, что здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за поддержку со всего мира. Мы поддерживаем Эвана и продолжаем призывать к его немедленному освобождению", — говорится в сообщении.
В The Wall Street Journal подчеркнули, что задержанный Гершкович делал то, чем занимаются журналисты. Он задавал вопросы и предоставлял свидетельства очевидцев событий в регионе.
"Его тюремное заключение абсолютно необоснованно и является нападением на свободную прессу. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Эвана домой в сохранности и безопасности, и не успокоимся, пока он не воссоединится со своей семьей", — добавили в WSJ.
Напомним, в российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.
Также мы писали, что 30 марта Европейский Союз осудил задержание журналиста и гражданина США Эвана Гершковича.
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти рф еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.
Добавим, президент США Джо Байден призвал Москву освободить арестованного журналиста Эвана Гершковича.