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Адвокатам разрешили встретиться с журналистом Гершковичем, которого задержали в рф

4 апреля 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эван Гершкович
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Адвокаты задержанного в россии журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича смогли получить к нему доступ. Им удалось с ним встретиться.

Об этом сообщает WSJ.

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Подробности

Адвокаты встретились с журналистом сегодня, 4 апреля, в тюрьме.

"Они сказали, что здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за поддержку со всего мира. Мы поддерживаем Эвана и продолжаем призывать к его немедленному освобождению", — говорится в сообщении.

В The Wall Street Journal подчеркнули, что задержанный Гершкович делал то, чем занимаются журналисты. Он задавал вопросы и предоставлял свидетельства очевидцев событий в регионе.

"Его тюремное заключение абсолютно необоснованно и является нападением на свободную прессу. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Эвана домой в сохранности и безопасности, и не успокоимся, пока он не воссоединится со своей семьей", — добавили в WSJ.

Напомним, в российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.

Также мы писали, что 30 марта Европейский Союз осудил задержание журналиста и гражданина США Эвана Гершковича.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти рф еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

Добавим, президент США Джо Байден призвал Москву освободить арестованного журналиста Эвана Гершковича.

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