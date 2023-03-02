Air Moldova скасувала ряд міжнародних рейсів — у чому причина

Air Moldova скасувала низку міжнародних рейсів: у чому причина
Державна авіакомпанія Молдови скасувала рейси до Праги, Лондону, Парижу, Стамбулу та Тбілісі. В Air Moldova заявили про певні операційні труднощі.
Про це інформує пресслужба компанії.
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Зазначається, що авіаперевізник Air Moldova вимушений скасувати низку міжнародних рейсів через операційні труднощі.
"Скасовуються рейси до та з Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі. Причиною скасування рейсів є операційні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії наразі недоступні для польотів", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Відтак, пасажирів рейсу 9U886 Верона перевезуть до міланського аеропорту Мальпенса, після чого вони зможуть вилетіти до Кишинева. Наразі державна авіакомпанія працює над усуненням наслідків та реорганізацією розкладу польотів.
Також у пресслужбі залишили контактні телефони у разі виникнення питань:
"Для отримання допомоги та інформації, будь ласка, телефонуйте за номерами 022830830, доступно 24 години на добу".
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.