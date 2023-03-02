Air Moldova отменила ряд международных рейсов: в чем причина
Государственная авиакомпания Молдовы отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. В Air Moldova заявили об определенных операционных трудностях.
Об этом информирует пресс-служба компании.
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Отмечается, что авиаперевозчик Air Moldova вынужден отменить ряд международных рейсов из-за операционных трудностей.
"Отменяются рейсы в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси.
Причиной отмены рейсов есть операционные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полетов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Следовательно, пассажиров рейса 9U886 Верона перевезут в миланский аэропорт Мальпенса, после чего они смогут вылететь в Кишинев. В настоящее время государственная авиакомпания работает над устранением последствий и реорганизацией расписания полетов.
Также в пресс-службе оставили контактные телефоны в случае возникновения вопросов:
"Для получения помощи и информации, пожалуйста, звоните по телефону 022830830, доступно 24 часа в сутки".
Напомним, авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову в связи с опасностью.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.