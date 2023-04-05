"Америка йде до пекла": що сказав Трамп після суду

Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп назвав 34 звинувачення проти себе "образою нашої країни". У своїй промові після суду він сказав, що Америка "йде до пекла".

Про це пише The Telegraph.

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Промова Трампа

У Нью-Йорку відбувся судовий розгляд у справі колишнього президента США Дональда Трампа, йому висунули звинувачення, що складаються з 34 пунктів і відпустили додому. Через якийсь час Трамп виступив перед прихильниками, заявивши, що єдиний злочин, який він скоїв, — це допомога своїй країні.

Як зазначає видання, під час свого виступу Трамп заявив, що справа проти нього є "образою для нашої країни", і наполягав, що він не вчиняв жодного злочину і взагалі ніколи не роби нічого незаконного.

Він також накинувся на суддю Елвіна Брегга, який розглядав його кримінальну справу, назвавши його "справжнім злочинцем".

На його думку, витік інформації в пресу має призвести до судового переслідування або принаймні до його відставки.

"Ви хочете отримати президента Трампа за будь-яку ціну. Як виявляється, усі, хто вивчав цю справу... кажуть, що в ньому немає злочину і його ніколи не слід збуджувати. Ніколи не повинно було бути розпочато... Це образа для нашої країни і світ уже сміється з нас", — сказав Трамп.

За його словами, демократи "шпигували" за ним.

"Із самого початку демократи шпигували за моєю кампанією. Пам'ятаєте це? Вони атакували мене зливою шахрайських вигадок. росія, росія, росія... Україна, Україна, Україна", — сказав він.

Колишній президент Сполучених Штатів заявив, що його країна занепадає, але висловив упевненість, що Америка знову стане великою.

"Ми — нація в занепаді. І тепер ці радикальні ліві безумці хочуть втрутитися у наші вибори, використовуючи правоохоронні органи. Ми не можемо цього допустити. Однак я не сумніваюся, що ми зробимо Америку знову великою", — заявив Трамп.

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунули численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин.

Додамо, велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

Також ми писали, що більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.