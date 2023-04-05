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"Америка идет в ад": что сказал Трамп после суда

5 апреля 2023 10:11
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Дональд Трамп
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал 34 обвинения против себя "оскорблением нашей страны". В своей речи после суда он сказал, что Америка "уходит в ад".

Об этом пишет The Telegraph.

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Речь Трампа

В Нью-Йорке состоялось судебное разбирательство по делу бывшего президента США Дональда Трампа, ему предъявлены обвинения, состоящие из 34 пунктов и отпустили домой. Через некоторое время Трамп выступил перед сторонниками, заявив, что единственное преступление, которое он совершил, — это помощь своей стране.

Как отмечает издание, во время своего выступления Трамп заявил, что дело против него является "оскорблением для нашей страны", и настаивал, что он не совершал никакого преступления и вообще никогда не совершай ничего незаконного.

Он также набросился на судью Элвина Брэгга, рассматривавшего его уголовное дело, назвав его "настоящим преступником".

По его мнению, утечка информации в прессу должна привести к судебному преследованию или, по крайней мере, к его отставке.

"Вы хотите получить президента Трампа любой ценой. Как оказывается, все, кто изучал это дело... говорят, что в нем нет преступления и его никогда не следует возбуждать. Никогда не должно было быть начато... Это оскорбление для нашей страны и мир уже смеется над нами", — сказал Трамп.

По его словам, демократы "шпионили" за ним.

"С самого начала демократы шпионили за моей кампанией. Помните это? Они атаковали меня ливнем мошеннических выдумок. россия, россия, россия... Украина, Украина, Украина", — сказал он.

Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что его страна приходит в упадок, но выразил уверенность, что Америка снова станет большой.

"Мы — нация в упадке. И теперь эти радикальные левые безумцы хотят вмешаться в наши выборы, используя правоохранительные органы. Мы не можем этого допустить. Однако я не сомневаюсь, что мы сделаем Америку снова большой", — заявил Трамп.

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявлены многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление.

Добавим, большое жюри в Нью-Йорке предъявило уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания окончилась.

Также мы писали, что большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

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