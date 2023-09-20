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Азербайджан офіційно заявив про відновлення свого суверенітету

20 вересня 2023 21:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Азербайджан офіційно заявив про відновлення свого суверенітету
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що у ході проведення спецоперації в Нагірному Карабасі було досягнуто всіх поставлених цілей. Країна відновила свою територіальну цілісність. 

Про це Ільхам Алієв сказав у своїй заяві. 

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За словами Алієва, його країна "пішла б до кінця" навіть у тому випадку, якби незаконні збройні формування в Нагірному Карабасі не склали зброю. При цьому глава держави доручив військовим не наражати населення на небезпеку під час операції. 

Своєю чергою, Ільхам Алієв відзначив "героїчну" роботу армії Азербайджану. 

"Наші військові проявили героїзм, професіоналізм та за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів. Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Було знищено та виведено з ладу військову техніку", — підкреслив президент Азербайджану. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Нагірному Карабаху тривають локальні антитерористичні заходи Азербайджану. Війська Вірменії втрачають позиції, авто та збройні установки. 

Водночас у Єревані почалися мітинги через загострення в Нагірному Карабасі.

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