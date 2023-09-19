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У Єревані почалися мітинги через загострення в Нагірному Карабасі

19 вересня 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Єревані почалися мітинги через загострення в Нагірному Карабасі
Мітинг в Єревані. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 вересня, в Єревані почалися мітинги на тлі початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі. Люди звинувачують прем'єра в зраді.

Відео з Єревану поширилося у Telegram-каналах.

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Декілька сотень людей вийшли до будівлі уряду. Вони звинувачують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у тому, що його політика призвела до нинішньої ситуації у Нагірному Карабаху. Люди викрикують: "Нікол — зрадник!" і "Соромно!".

Пашинян заявив про заклики до державного перевороту та сказав, що силові органи будуть діяти згідно з законом.

Нагадаємо, Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Також ми писали, що у РФ заявили, що стривожені таким розвитком подій. Водночас у Міноборони Туреччини підтримали дії Азербайджану.

Додамо, Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

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