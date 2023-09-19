В Ереване начались митинги из-за обострения в Нагорном Карабахе

Митинг в Ереване. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 19 сентября, в Ереване начались митинги на фоне начала Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Люди обвиняют премьера в измене.

Видео из Еревана распространилось в Telegram-каналах.

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Митинги в Ереване

Несколько сотен человек вышли к зданию правительства. Они обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе. Люди выкрикивают: "Никол — предатель!" и "Стыдно!".

Пашинян заявил о призывах к государственному перевороту и сказал, что силовые органы будут действовать по закону.

Напомним, Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что в РФ заявили, что встревожены таким развитием событий. В то же время в Минобороны Турции поддержали действия Азербайджана.

Добавим, Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.