Конфлікт в Нагірному Карабасі: влада погодилась на припинення вогню

Військовий з прапором. Фото: Google.

Відсьогодні, 20 вересня, так звана влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню з 13:00.

Про це йдеться у заяві Єдиного інформаційного центру Нагірного Карабаху.

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"На жаль, з арцахської сторони також є втрати та поранені, а на окремих ділянках противнику вдалося прорватися до позицій сил оборони, взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв’язок. У нинішній ситуації дії міжнародної спільноти в напрямку припинення війни та врегулювання ситуації є недостатніми. Враховуючи все це, влада Республіки Арцах приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню", — повідомили у пресслужбі невизнаної республіки.

Місцеві мешканці оприлюднили відео, де вірмени залишають місто Ханкенді (вірменською — Степанакерт), поступаючись землями Азербайджану. За даними місцевих ЗМІ, влада невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану.

Додамо, що раніше Міністерство оборони Азербайджану оголосило про проведення "локальних антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху після заяв про провокації з боку вірменських сил.

Азербайджан запевняє, що під час цих заходів не обстрілюють цивільне населення та об’єкти інфраструктури. А із застосуванням високоточної зброї "знищують лише законні військові цілі".

До капітуляції призвела ситуація на фронті — за неповну добу армія невизнаної республіки, яка складалася приблизно з 2,5 тисячі людей, втратила близько тисячі бійців — при цьому з боку Азербайджану виступає угруповання в 60 тисяч осіб, а втрати там становили від 300 до 500 осіб. Крім того, у військ Нагірного Карабаху закінчилися боєприпаси. За умовами капітуляції, Азербайджан має надати коридор для евакуації мешканців та залишків карабаської армії.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Нагірному Карабаху тривають локальні антитерористичні заходи Азербайджану. Війська Вірменії втрачають позиції, авто та збройні установки.

Також Азербайджан висунув умову для припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Водночас у Єревані почалися мітинги через загострення в Нагірному Карабасі.