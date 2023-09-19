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Вірменьскі силовики застосовують проти мітингувальників гранати: є постраждалий

19 вересня 2023 20:41
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вірменьскі силовики застосовують проти мітингувальників гранати: є постраждалий
В столиці Вірменії почалися сутички. Фото - росЗМІ
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Єревані спалахнули протести через військове загострення в Нагірному Карабасі. Вірменські силовики почали застосовувати проти мітингувальників шумові гранати. Наразі відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Біля Будинку уряду посилено поліцейське оточення, прибули спецпризначенці, які почали застосування спецзасобів, в тому числі — шумові гранати. 

Водночас мітингувальників на площі Республіки менше не стає. Вони звинувачують прем'єр — міністра Вірменії Нікола Пашиняна у держзраді, і продовжують сутички з поліціянтами та силовиками. Натомість, в самому будинку нікого немає, світло вимкнуто. На даху вже помітили снайперів.

Також голова вірменьского опозиційного блоку "Мати Вірменія" Андранік Теванян під час протесту закликав місцеве самоврядування Вірменії оголосити Пашиняну імпічмент. 

Нагадаємо, що протести стартували через проголошення у Нагірному Карабасі антитерористичної операції з боку Азербайджану. Також уряд країни заявив про умови припнення вогню в регіоні. 

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