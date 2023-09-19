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Армянские силовики применяют против митингующих гранаты: есть пострадавший

19 сентября 2023 20:41
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Армянские силовики применяют против митингующих гранаты: есть пострадавший
В столице Армении начались стычки. Фото - росСМИ
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Ереване вспыхнули протесты из-за военного обострения в Нагорном Карабахе. Армянские силовики начали применять против митингующих шумовые гранаты. Пока известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Возле Дома правительства усилено полицейское оцепление, прибыли спецназовцы, которые начали применение спецсредства, в том числе - шумовые гранаты.

В то же время митингующих на площади Республики меньше не становится. Они обвиняют премьер-министра Армении Никола Пашиняна в госизмене, и продолжают стычки с полицейскими и силовиками. В самом доме никого нет, свет выключен. На крыше уже заметили снайперов.

Также глава армянского оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян во время протеста призвал местное самоуправление Армении объявить Пашиняну импичмент.

Напомним, что протесты стартовали из-за проведения в Нагорном Карабахе антитеррористической операции со стороны Азербайджана. Также правительство страны заявило об условиях прекращения огня в регионе.

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