Азербайджан висунув умову для припинення бойових дій в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджана Ільхам Алієв. Фото: росЗМІ

В Азербайджані озвучили умову для припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Там заявили, що вірменські сили у регіоні мають здатися.

Про це повідомляє Azertag.

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"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має звільнитися", — сказано у повідомленні.

Влада Азербайджану наголосила, що в іншому випадку антитерористичні заходи будуть продовжені до кінця. Там також висловили готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.

Нагадаємо, Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Також ми писали, що у РФ заявили, що стривожені таким розвитком подій. Водночас у Міноборони Туреччини підтримали дії Азербайджану.

Додамо, Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.