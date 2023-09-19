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Азербайджан выдвинул условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Азербайджан выдвинул условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Азербайджане озвучили условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Там заявили, что армянские силы в регионе должны сдаться.

Об этом сообщает Azertag.

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"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен освободиться", — сказано в сообщении.

Власти Азербайджана подчеркнули, что в противном случае антитеррористические меры будут продлены до конца. Там также выразили готовность к встрече с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Напомним, Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что в РФ заявили, что встревожены таким развитием событий. В то же время в Минобороны Турции поддержали действия Азербайджана.

Добавим, Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.

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