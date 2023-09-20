Конфликт в Нагорном Карабахе: власть согласилась на прекращение огня

Военный с флагом. Фото: Google.

С сегодняшнего дня, 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00.

Об этом говорится в заявлении Единого информационного центра Нагорного Карабаха.

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"К сожалению, с арцахской стороны также есть потери и раненые, а на отдельных участках противнику удалось прорваться к позициям сил обороны, взять под контроль ряд высот и стратегических транспортных развязок. В нынешней ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации являются недостаточными. Учитывая все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", — сообщили в пресс-службе непризнанной республики.

Местные жители обнародовали видео, где армяне покидают город Ханкенди (на армянском — Степанакерт), уступая землям Азербайджана. По данным местных СМИ, власти непризнанной республики согласились расформировать свое войско, пристав на условия Азербайджана.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе после заявлений о провокациях со стороны армянских сил.

Азербайджан уверяет, что во время этих мер не обстреливают гражданское население и объекты инфраструктуры. А с применением высокоточного оружия "уничтожают только законные военные цели".

К капитуляции привела ситуация на фронте — за неполные сутки армия непризнанной республики, состоявшая примерно из 2,5 тысяч человек, потеряла около тысячи бойцов — при этом со стороны Азербайджана выступает группировка в 60 тысяч человек, а потери там составляли от 300 до 500 человек. Кроме того, у войск Нагорного Карабаха закончились боеприпасы. По условиям капитуляции Азербайджан должен предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков карабахской армии.

Напомним, мы ранее писали, что в Нагорном Карабахе продолжаются локальные антитеррористические меры Азербайджана. Войска Армении теряют позиции, автомобили и вооруженные установки.

Также Азербайджан выдвинул условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

В то же время в Ереване начались митинги из-за обострения в Нагорном Карабахе.