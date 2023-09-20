Азербайджан официально заявил о возобновлении своего суверенитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что в ходе проведения спецоперации в Нагорном Карабахе были достигнуты все поставленные цели. Страна восстановила свою территориальную целостность.

Об этом Ильхам Алиев сказал в своем заявлении.

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По словам Алиева, его страна "пошла бы до конца" даже в том случае, если бы незаконные вооруженные формирования в Нагорном Карабахе не сложили оружие. При этом глава государства поручил военным не подвергать население опасности во время операции.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил "героическую" работу армии Азербайджана.

"Наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время во всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", — подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, мы ранее писали, что в Нагорном Карабахе продолжаются локальные антитеррористические меры Азербайджана. Войска Армении теряют позиции, автомобили и вооруженные установки.

В то же время в Ереване начались митинги из-за обострения в Нагорном Карабахе.