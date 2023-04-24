У Данії знайшли монети вікінгів – як вони виглядають

Археологічні розкопки в Данії. Фото: North Jutland Museum

У Данії просто на кукурудзяному полі молода дівчина за допомогою металошукача виявила скарб, де зберігалося майже 300 монет вікінгів. Як кажуть дослідники, деякі монети, які знаходились у цьому скарбі, викликають особливий інтерес.

Про це повідомляє портал "IFLScience"

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Вчені Історичного музею Північної Ютландії, які зараз досліджують знахідку, заявили, що деякі предмети – це вигадливо заплетені прикрашені кульки на частині відрізаного срібного стрижня. Вчені вважають, що обидві кульки можуть бути частиною великої срібної шпильки для каблучки.

Монета вікінгів, що була знайдена в Данії. Фото: Nordjyske Museer

Ймовірно, цю шпильку вилучили під час набігу у короля, єпископа або високопоставленої людини в Ірландії.

Дослідники стверджують, що вікінги, які першими пограбували скарб, не хотіли брати прикраси. Ймовірно, для них важливою була вага срібла, яку вони могли витягти з монет.

Що відомо про монети?

На одному боці монет зображений хрест, якого не було до середини 960-х років. Місце, де дівчина знайшла скарб з монетами, дає зрозуміти можливі дати, оскільки срібло було знайдено біля фортеці вікінгів Фіркат, яка використовувалася близько 980 року.

Знайдені в Данії монети вікінгів. Фото: Nordjyske Museer

Вчені вважають, що цей замок вікінги покинули через те, що покоління намагалися забрати трон. Те ж саме пояснює і той факт, чому вікінги покинули таку багату знахідку.

Знайдений в Данії скарб вікінгів. Фото: Nordjyske Museer

Дослідники зазначили, що вікінги могли піти з замку не добровільно, а через місцевого магната Брамслева, який вирішив якнайдалі сховати свої цінності. Століття землеробства, які настали після потрясінь, розкидали срібні скарби на більшій частині території, тому важко назвати скарб, з якого походить кожна окрема річ.

"Ці два срібні скарби самі по собі є фантастичною історією. Але знайти їх покинутими в поселенні всього за вісім кілометрів від фортеці вікінгів Фіркат Гаральда I Синьозубого — це неймовірно", – зазначив археолог і музейний інспектор Торбен Трір Крістіансен.

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