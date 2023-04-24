В Дании нашли монеты викингов – как они выглядят

Археологические раскопки в Дании. Фото: North Jutland Museum

В Дании прямо на кукурузном поле молодая девушка с помощью металлоискателя обнаружила клад, где хранилось около 300 монет викингов. Как говорят исследователи, некоторые находившиеся в этом сокровище монеты вызывают особый интерес.

Об этом сообщает портал "IFLScience"

Читайте также:

Ученые Исторического музея Северной Ютландии, которые сейчас исследуют находку, заявили, что некоторые предметы – это затейливо заплетенные украшенные шарики на части отрезанного серебряного стержня. Ученые считают, что оба шарика могут быть частью большой серебряной шпильки для кольца.

Монета викингов, найденная в Дании. Фото: Nordjyske Museer

Вероятно, эту шпильку изъяли во время набега у короля, епископа или высокопоставленного человека в Ирландии.

Исследователи утверждают, что викинги, которые первыми ограбили сокровище, не хотели брать украшения. Вероятно, для них важен был вес серебра, который они могли извлечь из монет.

Что известно о монетах?

На одной стороне монет изображён крест, которого не было до середины 960-х годов. Место, где девушка нашла клад с монетами, дает понять возможные даты, поскольку серебро было найдено у крепости викингов Фиркат, которая использовалась около 980 года.

Найденные в Дании монеты викингов. Фото: Nordjyske Museer

Ученые считают, что этот замок викинги покинули из-за того, что поколения пытались забрать трон. То же объясняет и тот факт, почему викинги покинули столь богатую находку.

Найденное в Дании сокровище викингов. Фото: Nordjyske Museer

Исследователи отметили, что викинги могли уйти из замка не добровольно, а из-за местного магната Брамслева, решившего как можно дальше скрыть свои ценности. Последовавшие после потрясений земледелия разбрасывали серебряные сокровища на большей части территории, поэтому трудно назвать сокровище, из которого происходит каждая отдельная вещь.

"Эти два серебряных сокровища сами по себе являются фантастической историей. Но найти их брошенными в поселении всего в восьми километрах от крепости викингов Фиркат Гаральда I Синезубого - это невероятно", – отметил археолог и музейный инспектор Торбен Трир Кристиансен.

Напомним, мы писали о том, что в Италии ученые обнаружили мозаику с изображением женщины, которая умела превращать людей в камень.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили древнюю страну, о которой никто раньше не знал.

Также мы сообщали о том, как готовили еду древние люди.