Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Богатство среди кукурузного поля: в Дании археологи нашли клад с монетами викингов arrow

Богатство среди кукурузного поля: в Дании археологи нашли клад с монетами викингов

24 апреля 2023 18:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Дании нашли монеты викингов – как они выглядят
Археологические раскопки в Дании. Фото: North Jutland Museum
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Дании прямо на кукурузном поле молодая девушка с помощью металлоискателя обнаружила клад, где хранилось около 300 монет викингов. Как говорят исследователи, некоторые находившиеся в этом сокровище монеты вызывают особый интерес.

Об этом сообщает портал "IFLScience"

Читайте также:

Ученые Исторического музея Северной Ютландии, которые сейчас исследуют находку, заявили, что некоторые предметы – это затейливо заплетенные украшенные шарики на части отрезанного серебряного стержня. Ученые считают, что оба шарика могут быть частью большой серебряной шпильки для кольца.

Монета викингов
Монета викингов, найденная в Дании. Фото: Nordjyske Museer

Вероятно, эту шпильку изъяли во время набега у короля, епископа или высокопоставленного человека в Ирландии.

Исследователи утверждают, что викинги, которые первыми ограбили сокровище, не хотели брать украшения. Вероятно, для них важен был вес серебра, который они могли извлечь из монет.

Что известно о монетах?

На одной стороне монет изображён крест, которого не было до середины 960-х годов. Место, где девушка нашла клад с монетами, дает понять возможные даты, поскольку серебро было найдено у крепости викингов Фиркат, которая использовалась около 980 года.

Найденные в Дании монеты викингов
Найденные в Дании монеты викингов. Фото: Nordjyske Museer

Ученые считают, что этот замок викинги покинули из-за того, что поколения пытались забрать трон. То же объясняет и тот факт, почему викинги покинули столь богатую находку.

Археологическая раскопка в Дании
Найденное в Дании сокровище викингов. Фото: Nordjyske Museer

Исследователи отметили, что викинги могли уйти из замка не добровольно, а из-за местного магната Брамслева, решившего как можно дальше скрыть свои ценности. Последовавшие после потрясений земледелия разбрасывали серебряные сокровища на большей части территории, поэтому трудно назвать сокровище, из которого происходит каждая отдельная вещь.

"Эти два серебряных сокровища сами по себе являются фантастической историей. Но найти их брошенными в поселении всего в восьми километрах от крепости викингов Фиркат Гаральда I Синезубого - это невероятно", – отметил археолог и музейный инспектор Торбен Трир Кристиансен.

Напомним, мы писали о том, что в Италии ученые обнаружили мозаику с изображением женщины, которая умела превращать людей в камень.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили древнюю страну, о которой никто раньше не знал.

Также мы сообщали о том, как готовили еду древние люди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас