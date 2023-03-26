Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Міссісіпі через шторм

Наслідки шторму у штаті Міссісіпі

Президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану у штаті Міссісіпі після потужного шторму, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Байден розпорядився надати допомогу з федерального бюджету для посилення заходів місцевої влади у постраждалих районах.

Фінансування буде доступне постраждалим людям у графствах Керролл, Хамфріс, Монро та Шаркі, повідомили у Білому домі.

Наслідки шторму

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 14 людей.

Наразі ще тривають пошуково-рятувальні роботи у зв'язку з руйнуваннями, які приніс один із найбільш смертоносних торнадо у американському штату Міссісіпі. Щонайменше 24 людини загинули, ще більше людей вважаються заблокованими під уламками зруйнованих будівель.

Фото: Reuters