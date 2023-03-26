Байден объявил чрезвычайное положение в штате Миссисипи из-за шторма
Президент США Джо Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в штате Миссисипи после мощного шторма, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщает Reuters.
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Байден распорядился оказать помощь из федерального бюджета для усиления мер местных властей в пострадавших районах.
Финансирование будет доступно пострадавшим людям в графствах Кэрролл, Хамфрис, Монро и Шарки, сообщили в Белом доме.
Напомним, в пятницу вечером, 24 марта, мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. В результате непогоды погибли по меньшей мере 14 человек.
Пока еще продолжаются поисково-спасательные работы в связи с разрушениями, которые принес один из самых смертоносных торнадо в американском штате Миссисипи. По меньшей мере, 24 человека погибли, еще больше людей считаются заблокированными под обломками разрушенных зданий.
Фото: Reuters