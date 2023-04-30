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Байден працює над визволенням репортера Евана Гершковича з російського полону

30 квітня 2023 11:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден працює над визволенням репортера Евана Гершковича з російського полону
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході щорічної вечері для кореспондентів Білого дому президент США Джо Байден висловив свою підтримку батькам затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Байден назвав американського журналіста "абсолютно сміливим" та закликав Москву до його негайного звільнення.

Про це пише The Guardian.

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У залі було понад 2000 осіб, які влаштували овації батькам Гершковича, після того як Байден висловив їм підтримку. Президент США додав, що він "працює щосили" щодня, щоб домогтися звільнення журналіста, і вказав на лист Гершковича своїм батькам, у якому він повідомив, що не втрачає надії.

Байден нагадав, що Гершкович вирушив до Росії, щоб розкрити темну сторону цієї країни, з якої багато хто біг багато років тому, і закликав усіх підтримати американського журналіста в його боротьбі за свободу і справедливість.

Нагадаємо, що 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

30 березня Лефортівський районний суд Москви відправив Евана до СІЗО.

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