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Байден работает над освобождением репортера Эвана Гершковича из российского плена

30 апреля 2023 11:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден работает над освобождением репортера Эвана Гершковича из российского плена
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе ежегодного ужина для корреспондентов Белого дома президент США Джо Байден выразил свою поддержку родителям задержанного в России по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Байден назвал американского журналиста "абсолютно смелым" и призвал Москву к его немедленному освобождению.

Об этом пишет The Guardian.

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В зале находилось более 2000 человек, которые устроили овации родителям Гершковича, после того как Байден выразил им поддержку. Президент США добавил, что он "работает изо всех сил" каждый день, чтобы добиться освобождения журналиста, и отметил письмо Гершковича своим родителям, в котором он сообщил, что не теряет надежды.

Байден напомнил, что Гершкович отправился в Россию, чтобы раскрыть темную сторону этой страны, из которой многие бежали много лет назад, и призвал всех поддержать американского журналиста в его борьбе за свободу и справедливость.

Напомним, что 29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

30 марта Лефортовский районный суд Москвы отправил Эвана в СИЗО.

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