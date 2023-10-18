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Байден закликав жителів Ізраїлю не піддаватися гніву

18 жовтня 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден закликав жителів Ізраїлю не піддаватися гніву
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до мешканців Ізраїля. Він наголосив, що, хоча вони можуть відчувати гнів, однак не повинні бути поглинені ним.

Про це повідомляє CNN.

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Під час свого виступу в Тель-Авіві Байден висловив жаль з приводу загибелі людей під час нападів ХАМАСу.

"Я застерігаю. Поки ви відчуваєте цю лють, не будьте поглинуті нею. Після 11 вересня ми в Сполучених Штатах були розлючені. Хоча ми шукали справедливості і отримали її, ми також робили помилки", — сказав він.

За його словами, рішення у воєнний час ніколи не бувають простими і зрозумілими.

"Завжди є ціна. Але вони вимагають обдуманості. Потрібно ставити дуже складні запитання. Це вимагає ясності щодо цілей і чесної оцінки того, чи шлях, яким ви йдете, досягне цих цілей", — додав він.

Байден також підкреслив, що більшість палестинців не на боці ХАМАС.

"Переважна більшість палестинців не є членами ХАМАС. ХАМАС не представляє палестинський народ", — сказав він.

За його словами, ХАМАС використовує ні в чому не винні сім'ї в Газі як живий щит, розміщуючи свої командні центри, свою зброю і комунікаційні тунелі в житлових районах. Байден наголосив, що палестинський народ також сильно страждає.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в Секторі Гази.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що використовував дані Пентагону, щоб підтвердити заяви про те, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі. Обстріл стався вчора, 17 жовтня.

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