Байден закликав жителів Ізраїлю не піддаватися гніву

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до мешканців Ізраїля. Він наголосив, що, хоча вони можуть відчувати гнів, однак не повинні бути поглинені ним.

Про це повідомляє CNN.

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Під час свого виступу в Тель-Авіві Байден висловив жаль з приводу загибелі людей під час нападів ХАМАСу.

"Я застерігаю. Поки ви відчуваєте цю лють, не будьте поглинуті нею. Після 11 вересня ми в Сполучених Штатах були розлючені. Хоча ми шукали справедливості і отримали її, ми також робили помилки", — сказав він.

За його словами, рішення у воєнний час ніколи не бувають простими і зрозумілими.

"Завжди є ціна. Але вони вимагають обдуманості. Потрібно ставити дуже складні запитання. Це вимагає ясності щодо цілей і чесної оцінки того, чи шлях, яким ви йдете, досягне цих цілей", — додав він.

Байден також підкреслив, що більшість палестинців не на боці ХАМАС.

"Переважна більшість палестинців не є членами ХАМАС. ХАМАС не представляє палестинський народ", — сказав він.

За його словами, ХАМАС використовує ні в чому не винні сім'ї в Газі як живий щит, розміщуючи свої командні центри, свою зброю і комунікаційні тунелі в житлових районах. Байден наголосив, що палестинський народ також сильно страждає.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в Секторі Гази.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що використовував дані Пентагону, щоб підтвердити заяви про те, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі. Обстріл стався вчора, 17 жовтня.