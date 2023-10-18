Байден використовував дані Пентагону для розслідування удару по лікарні в Газі

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що використовував дані Пентагону, щоб підтвердити заяви про те, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі. Обстріл стався вчора, 17 жовтня.

Про це повідомляє CNN.

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Байден заявив, що послався на дані свого міністерства оборони, коли його запитали, чому він упевнений, що за вибухом у лікарні в місті Газа не стоять ізраїльтяни.

Ця заява пролунала після того, як президент США прокоментував вибух, коли під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сказав:

"Схоже, що це було зроблено іншою командою".

За словами одного з американських чиновників, перед від'їздом Байдена до Ізраїлю уряд ще не дійшов висновку про джерело вибуху в лікарні. Тоді американський лідер доручив своїй команді національної безпеки продовжувати оцінювати інформацію, що надходить.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про велику кількість загиблих. У ЦАХАЛ кажуть, що сталося це через невдалий запуск ракети ХАМАС.

Також ми писали, що у мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.

Додамо, армія оборони Ізраїлю готується оприлюднити нові докази, що вона не несе відповідальності за трагічний вибух в лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей.