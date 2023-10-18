Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден використовував дані Пентагону для розслідування удару по лікарні в Газі arrow

Байден використовував дані Пентагону для розслідування удару по лікарні в Газі

18 жовтня 2023 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден використовував дані Пентагону для розслідування удару по лікарні в Газі
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що використовував дані Пентагону, щоб підтвердити заяви про те, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі. Обстріл стався вчора, 17 жовтня.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Удар по лікарні в Газі

Байден заявив, що послався на дані свого міністерства оборони, коли його запитали, чому він упевнений, що за вибухом у лікарні в місті Газа не стоять ізраїльтяни.

Ця заява пролунала після того, як президент США прокоментував вибух, коли під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сказав:

"Схоже, що це було зроблено іншою командою".

За словами одного з американських чиновників, перед від'їздом Байдена до Ізраїлю уряд ще не дійшов висновку про джерело вибуху в лікарні. Тоді американський лідер доручив своїй команді національної безпеки продовжувати оцінювати інформацію, що надходить. 

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про велику кількість загиблих. У ЦАХАЛ кажуть, що сталося це через невдалий запуск ракети ХАМАС. 

Також ми писали, що у мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази. 

Додамо, армія оборони Ізраїлю готується оприлюднити нові докази, що вона не несе відповідальності за трагічний вибух в лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі