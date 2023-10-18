Байден использовал данные Пентагона для расследования удара по больнице в Газе
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что использовал данные Пентагона, чтобы подтвердить заявления о том, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе. Обстрел произошел вчера, 17 октября.
Об этом сообщает CNN.
Удар по больнице в Газе
Байден заявил, что ссылался на данные своего министерства обороны, когда его спросили, почему он уверен, что за взрывом в больнице в городе Газа не стоят израильтяне.
Это заявление прозвучало после того, как президент США прокомментировал взрыв, когда во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал:
"Похоже, что это было сделано другой командой".
По словам одного из американских чиновников, перед отъездом Байдена в Израиль правительство еще не пришло к выводу об источнике взрыва в больнице. Тогда американский лидер поручил своей команде национальной безопасности продолжать оценивать поступающую информацию.
Напомним, вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о большом количестве погибших. В ЦАХАЛ говорят, что произошло это из-за неудачного запуска ракеты ХАМАС.
Также мы писали, что в сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в секторе Газа.
Добавим, что армия обороны Израиля готовится обнародовать новые доказательства, что она не несет ответственности за трагический взрыв в больнице в Газе, в результате которого погибли сотни людей.
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