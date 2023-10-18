Ізраїль оприлюднить додаткові докази своєї неспричетності до вибуху в лікарні в Газі, — CNN

Людям надають допомогу після вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Газі. Фото: Reuters

Армія оборони Ізраїлю готується оприлюднити нові докази, що вона не несе відповідальності за трагічний вибух в лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей. ЦАГАЛ заявляє, що ракети випустив Ісламський джихад.

Про це CNN дізналась з брифінгу речника Армії оборони Ізраїлю Джонатана Конрікуса.

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Докази від Ізраїлю

За словами Конрікуса, Ізраїль вже подав світовим ЗМІ кадри, зняті безпілотниками, які показують події в момент вибуху. Крім цього, Ізраїль планує оприлюднити додаткові розвідувальні дані, включаючи перехоплені розмови між палестинськими бойовиками, де обговорюється те, що ракета, що приземлилася в лікарні, можливо, дала осічку та не була запущена Ізраїлем.

Речник підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю провела внутрішню перевірку своїх систем, яка підтвердила, що Ізраїль не відкривав вогонь у зазначеному місці та не було жодних доказів осічки з його боку.

Згідно з розслідування, Ісламський джихад випустив ракети в напрямку північного або центрального Ізраїлю, і принаймні одна з них приземлилася з імовірною осічкою, в результаті чого вона вибухнула.

Кадри із системи ідентифікації запуску ЦАГАЛу. Фото: Армія оборони Ізраїлю

Речник також спростував твердження, що вибух міг статися через перехоплення залізного купола, системи оборони Ізраїлю, яка могла б перехопити ракету і спричинити її приземлення. Конрікус наголосив, що таке твердження "категорично спростовано", і додав, що Ізраїль не здійснює перехоплення ракет над Газою.

"Ми підтвердили, і всі команди Армії оборони Ізраїлю підтримують цю позицію, що це не був удар Збройних сил Ізраїлю (ЦАГАЛ). Ця ракета була випущена Ісламським джихадом і, ймовірно, приземлилася з осічкою", — підкреслив Конрікус.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я Палестини стверджує, що кількість жертв внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази зросла до 800 осіб.

Також ми писали про те, що Йорданія скасувала зустріч із президентом США Джо Байденом та лідерами Єгипту й Палестинської автономії, яка мала відбутись 18 жовтня. Причиною став вибух у лікарні в Секторі Гази, що призвів до сотень жертв.