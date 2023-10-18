Израиль обнародует дополнительные доказательства своей непричастности к взрыву в больнице в Газе, CNN

Израиль обнародует доказательства своей непричастности к взрыву в больнице в Газе, — CNN
Армия обороны Израиля готовится обнародовать новые доказательства, что она не несет ответственности за трагический взрыв в больнице в Газе , в результате которой погибли сотни человек. ЦАГАЛ заявляет, что ракеты выпустил исламский джихад.
Об этом CNN узнала из брифинга спикера Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.
Доказательства от Израиля
По словам Конрикуса, Израиль уже предоставил мировым СМИ кадры, снятые беспилотниками, показывающими события в момент взрыва. Кроме того, Израиль планирует обнародовать дополнительные разведывательные данные, включая перехваченные разговоры между палестинскими боевиками, где обсуждается то, что приземлившаяся в больнице ракета, возможно, дала осечку и не была запущена Израилем.
Представитель подчеркнул, что Армия обороны Израиля провела внутреннюю проверку своих систем, которая подтвердила, что Израиль не открывал огонь в указанном месте и не было никаких доказательств осечки с его стороны.
Согласно расследованию, Исламский джихад выпустил ракеты в направлении северного или центрального Израиля, и, по крайней мере, одна из них приземлилась с вероятной осечкой, в результате чего она взорвалась.
Спикер также опроверг утверждение, что взрыв мог произойти из-за перехвата железного купола, системы обороны Израиля, которая могла бы перехватить ракету и повлечь за собой ее приземление. Конрикус подчеркнул, что такое утверждение "категорически опровергнуто", и добавил, что Израиль не перехватывает ракеты над Газой.
"Мы подтвердили, и все команды Армии обороны Израиля поддерживают эту позицию, что это не был удар Вооруженных сил Израиля. Эта ракета была выпущена Исламским джихадом и, вероятно, приземлилась с осечкой", — подчеркнул Конрикус.
Напомним, что Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что количество жертв в результате удара по больнице в Секторе Газа возросло до 800 человек .
Также мы писали о том, что Иордания отменила встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами Египта и Палестинской автономии, которая должна была состояться 18 октября. Причиной стал взрыв в больнице в Секторе Газы, приведший к сотням жертв.
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