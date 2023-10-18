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Израиль обнародует доказательства своей непричастности к взрыву в больнице в Газе, — CNN

18 октября 2023 09:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Израиль обнародует дополнительные доказательства своей непричастности к взрыву в больнице в Газе, CNN
Людям оказывают помощь после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Армия обороны Израиля готовится обнародовать новые доказательства, что она не несет ответственности за трагический взрыв в больнице в Газе , в результате которой погибли сотни человек. ЦАГАЛ заявляет, что ракеты выпустил исламский джихад.

Об этом CNN узнала из брифинга спикера Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

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Доказательства от Израиля

По словам Конрикуса, Израиль уже предоставил мировым СМИ кадры, снятые беспилотниками, показывающими события в момент взрыва. Кроме того, Израиль планирует обнародовать дополнительные разведывательные данные, включая перехваченные разговоры между палестинскими боевиками, где обсуждается то, что приземлившаяся в больнице ракета, возможно, дала осечку и не была запущена Израилем.

Представитель подчеркнул, что Армия обороны Израиля провела внутреннюю проверку своих систем, которая подтвердила, что Израиль не открывал огонь в указанном месте и не было никаких доказательств осечки с его стороны.

Согласно расследованию, Исламский джихад выпустил ракеты в направлении северного или центрального Израиля, и, по крайней мере, одна из них приземлилась с вероятной осечкой, в результате чего она взорвалась.

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Кадры из системы идентификации запуска ЦАГАЛа. Фото: Армия обороны Израиля

Спикер также опроверг утверждение, что взрыв мог произойти из-за перехвата железного купола, системы обороны Израиля, которая могла бы перехватить ракету и повлечь за собой ее приземление. Конрикус подчеркнул, что такое утверждение "категорически опровергнуто", и добавил, что Израиль не перехватывает ракеты над Газой.

"Мы подтвердили, и все команды Армии обороны Израиля поддерживают эту позицию, что это не был удар Вооруженных сил Израиля. Эта ракета была выпущена Исламским джихадом и, вероятно, приземлилась с осечкой", — подчеркнул Конрикус.

Напомним, что Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что количество жертв в результате удара по больнице в Секторе Газа возросло до 800 человек .

Также мы писали о том, что Иордания отменила встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами Египта и Палестинской автономии, которая должна была состояться 18 октября. Причиной стал взрыв в больнице в Секторе Газы, приведший к сотням жертв.

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