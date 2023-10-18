Байден призвал жителей Израиля не поддаваться гневу

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к жителям Израиля. Он отметил, что, хотя они могут испытывать гнев, однако не должны быть поглощены им.

Об этом сообщает CNN.

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Обращение к израильтянам

Во время своего выступления в Тель-Авиве Байден выразил сожаление по поводу гибели людей во время нападений ХАМАСа.

"Я предостерегаю. Пока вы чувствуете эту ярость, не будьте поглощены ею. После 11 сентября мы в Соединенных Штатах были разъярены. Хотя мы искали справедливости и получили ее, мы также совершали ошибки", — сказал он.

По его словам, решения в военное время никогда не бывают простыми и понятными.

"Всегда есть цена. Но они требуют обдуманности. Нужно задавать очень сложные вопросы. Это требует ясности относительно целей и честной оценки того, достигнет ли путь, по которому вы идете, этих целей", — добавил он.

Байден также подчеркнул, что большинство палестинцев не на стороне ХАМАСа.

"Подавляющее большинство палестинцев не являются членами ХАМАС. ХАМАС не представляет палестинский народ", — сказал он.

По его словам, ХАМАС использует ни в чем не повинные семьи в Газе как живой щит, размещая свои командные центры, свое оружие и коммуникационные тоннели в жилых районах. Байден подчеркнул, что палестинский народ также сильно страдает.

Напомним, в среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.

Также мы писали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что использовал данные Пентагона, чтобы подтвердить заявления о том, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе. Обстрел произошел вчера, 17 октября.