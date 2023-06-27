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Балтійські країни закликали НАТО зміцнити східні кордони після приїзду "вагнерівців" в Білорусь

27 червня 2023 20:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Балтійські країни закликали НАТО зміцнити східні кордони після приїзду "вагнерівців" в Білорусь
Російські військові та "вагнерівці". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликало занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

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Після приїзду "вагнерівців" до Білорусі Латвія та Литва у відповідь закликали НАТО зміцнити свої східні кордони. 

"Цей крок потрібно оцінити з іншої точки зору безпеки. Ми бачили можливості цих найманців", — сказав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Тим часом його литовський колега Габріеліус Ландсбергіс заявив, що швидкість наступу "вагнерівців" на Москву під час повстання минулого тижня показала, що оборону країн Балтії необхідно зміцнити. 

"Кордони наших країн знаходяться всього в сотнях кілометрів від цієї активності, тому їм може знадобитися 8-10 годин, щоб раптово з'явитися десь у Білорусі поблизу Литви. Це створює більш мінливе, непередбачуване середовище для нашого регіону", — сказав пан Ландсбергіс. 

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація,  що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області. 

Проте незадовго моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн" повідомив, що зараз немає даних, які б підтверджували інформацію про будівництво табору для ПВК "Вагнер" в Осиповичському районі в Білорусі. Також немає доказів того, що в країні перебуває Євген Пригожин.

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