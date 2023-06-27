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Балтийские страны призвали НАТО укрепить восточные границы по приезду "вагнеровцев" в Беларусь

27 июня 2023 20:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Балтийские страны призвали НАТО укрепить восточные границы по приезду "вагнеровцев" в Беларусь
Российские военные и "вагнеровцы". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвало беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Об этом сообщает Sky News.

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После приезда "вагнеровцев" в Беларусь Латвия и Литва в ответ призвали НАТО укрепить свои восточные границы.

"Этот шаг нужно оценить с другой точки зрения безопасности. Мы видели возможности этих наемников", — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Между тем, его литовский коллега Габриэлиус Ландсбергис заявил, что скорость наступления "вагнеровцев" на Москву во время восстания на прошлой неделе показала, что оборону стран Балтии необходимо укрепить.

"Кордоны наших стран находятся всего в сотнях километров от этой активности, поэтому им может понадобиться 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-то в Беларуси вблизи Литвы. Это создает более изменчивую, непредсказуемую среду для нашего региона", — сказал Ландсбергис.

Напомним, недавно появилась информация, что в Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.

Однако незадолго мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что сейчас нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря для ЧВК "Вагнер" в Осиповичском районе в Беларуси. Также нет доказательств того, что в стране находится Евгений Пригожин.

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