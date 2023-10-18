Бельгійська поліція вбила терориста, який влаштував стрілянину в Брюсселі, — Reuters

Бельгійські силовики на очіпленому районі. Фото: скріншот

Бельгійська поліція застрелила терориста, який влаштував стрілянину в Брюсселі під час футбольного матчу. Застрелений виявився громадянином арабської країни, сьогодні він помер.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Контртерористи перемогли

Внаслідок операції бельгійського контртерористичного поліцейського загону спецпризначення, було ліквідовано 45-річного громадянина Тунісу Абдеслама Лассуєда, який просто на камеру зізнався у своїй приналежності до ІДІЛ, і застрелив двох громадян Швеції.

На це відреагували у шведському уряді, заявиши, що країнам ЄС варто приготуватися до посилення контртерористичних заходів безпеки.

"В цей час ми не можемо бути наївними. Терористи хочуть нас налякати, щоб ми були слухняними та мовчали. Цього не буде", — заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції в Стокгольмі.

За словами федерального прокурора Бельгії Фредеріка Ван Леу, стрілець діяв сам, а не був частиною широкої мережі ІДІЛ, хоча двох людей доставили для допиту у бельгійську прокуратуру.

Правоохоронці вилучили напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і сумку з одягом у кафе, де було вбито бойовика. Два пістолети та ніж знайшли неподалік від орендованої ним квартири.

За словами шведського МЗС, жертвами мусульманського нелюда стали 70-річний та 60-річний громадяни Швеції, другий наразі досі перебуває в лікарні. Перший же помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, що нелюд застрелив двох літніх шведських вболівальників перед футбольним матчем між збірними Бельгії та Швеції. На звірство відреагував президент Франції Емануель Макрон, який висловив співчуття і солідарність як шведському прем'єрі Ульфу Крістерссону, так і бельгійському Александеру де Кроо, і закликав "винищувати на місці" подібне зло.