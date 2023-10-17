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Вбивство футбольних фанів у Бельгії: злодій пояснив свої мотиви

17 жовтня 2023 07:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вбивство футбольних фанів у Бельгії: злодій пояснив свої мотиви
Місце вбився футбольних фанів у Брюселі. Фото: Daily Mail
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бельгійська поліція розпочала загальноміський розшук озброєного чоловіка, який застрелив двох людей у Брюсселі. Крім того, зловмисник заявив, що є прихильником терористичної організації Ісламської Іраку і Леванту (ІДІЛ).

Про це повідомляє Daily Mail.

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Теракт перед футбольним матчем

Чоловік відкрив вогонь по групі шведських футбольних уболівальників у таксі, коли вони проїжджали неподалік знаменитої площі Grand Plaza напередодні відбіркового матчу на Євро—2024 між Бельгією та Швецією.

Моторошне відео, зняте перехожими, показує, як нападник на мотоциклі переслідує людей і стріляє в них на переповненій людьми площі. Інші зображення, що циркулюють в Інтернеті, демонструють тіло однієї людини в таксі.

Пізніше з’явилося драматичне відео, на якому видно, як бойовик, який був одягнений у флуоресцентну помаранчеву куртку, тікав на мотоциклі, а за ним стежив хтось із громадськості.

Терорист
Чоловік, підозрюваний у теракті. Фото: Daily Mail
Терорист
Зловмисник на мотоциклі. Фото: Daily Mail

Мотиви вбивці

Після інциденту передбачуваний нападник використовував ім'я "Slayem Slouma", щоб похвалитися вбивствами у Facebook. Він додав, що він мстився за вбивство шестирічного американсько—палестинського хлопчика.

Говорячи арабською, чоловік, якого місцеві ЗМІ назвали Абдесалемом Лассуедом, 45-річним туніським походженням, нахвалявся цією бійнею та заявив, що вчинив її від імені ІДІЛ.

Поки що терорист лишається на волі.

В Чикаго зарізали хлопчика

Раніше, 14 жовтня, орендодавця в районі Чикаго заарештували та звинуватили у вбивстві та злочинах на ґрунті ненависті після того, як влада заявила, що він зарізав і вбив 6-річного хлопчика та серйозно поранив його матір, нібито через те, що орендарі є мусульманами. Дитині було завдано 26 ножових поранень.

71-річного Джозефа М. Чубу висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство першого ступеня, двох злочинах на ґрунті ненависті та побоях із застосуванням смертоносної зброї при обтяжуючих обставинах, йдеться в прес-релізі офісу шерифа округу Вілл, штат Іллінойс.

Міністерство юстиції США також почало федеральне розслідування нападу на ґрунті ненависті, заявив у неділю генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Хлопчик, за якого мстився терорист
Хлопчик, за якого мстився терорит. Фото: Daily Mail

Наразі трорист залишається на волі. Поліція підтвердила, що чоловік на відео — у помаранчевій куртці, чорному шарфі, жовтому бейсболці та з густою чорною бородою — був тим, кого вони шукали у зв’язку з нападом.

Нагадаємо, що 16 жовтня, у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.

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