Убийство футбольных фанов в Бельгии: преступник объяснил свои мотивы

Место убился футбольных фанатов в Брюсселе. Фото: Daily Mail

Бельгийская полиция начала общегородской розыск вооруженного мужчины, застрелившего двух человек в Брюсселе. Кроме того, злоумышленник заявил, что является сторонником террористической организации Исламского Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+!

Теракт перед футбольным матчем

Мужчина открыл огонь по группе шведских футбольных болельщиков в такси, когда они проезжали неподалеку от знаменитой площади Grand Plaza накануне отборочного матча на Евро—2024 между Бельгией и Швецией.

Жуткое видео, снятое прохожими, показывает, как нападающий на мотоцикле преследует людей и стреляет в них на переполненной людьми площади. Другие циркулирующие в Интернете изображения демонстрируют тело одного человека в такси.

Позже появилось драматическое видео, на котором видно, как боевик, одетый во флуоресцентную оранжевую куртку, убегал на мотоцикле, а за ним следил кто-то из общественности.

Человек, подозреваемый в теракте. Фото: Daily Mail

Злоумышленник на мотоцикле. Фото: Daily Mail

Мотивы убийцы

После инцидента предполагаемый нападающий использовал имя "Slayem Slouma", чтобы похвастаться убийствами в Facebook. Он добавил, что он мстил за убийство шестилетнего американо—палестинского мальчика.

Говоря по-арабски, мужчина, которого местные СМИ назвали Абдесалемом Лассуэдом, 45-летним тунисским происхождением, нахвалялся этой бойней и заявил, что совершил ее от имени ИГИЛ.

Пока что террорист остается на свободе.

Убийство мальчика в Чикаго

Ранее, 14 октября, арендодателя в районе Чикаго арестовали и обвинили в убийстве и преступлениях на почве ненависти после того, как власти заявили, что он зарезал и убил 6-летнего мальчика и серьезно ранил его мать, якобы из-за того, что арендаторы являются мусульманами. Ребенок получил 26 ножевых ранений.

71-летнего Джозефа М. Чубу выдвинули обвинения в убийстве первой степени, покушении на убийство первой степени, двух преступлениях на почве ненависти и побоях с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Вилл, штат I. Министерство юстиции США также приступило к федеральному расследованию нападения на почве ненависти, заявил в воскресенье генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Мальчик, за которого мстил террорит. Фото: Daily Mail

Пока трорист остается на свободе. Полиция подтвердила, что мужчина на видео – в оранжевой куртке, черном шарфе, желтом бейсболке и с густой черной бородой – был тем, кого они искали в связи с нападением.

Напомним, что 16 октября, в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.