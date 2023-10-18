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Бельгийская полиция убила террориста, устроившего стрельбу в Брюсселе, — Reuters

18 октября 2023 00:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бельгийская полиция убила террориста, устроившего стрельбу в Брюсселе, — Reuters
Бельгийские силовики на оцепленном районе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бельгийская полиция застрелила террориста, устроившего стрельбу в Брюсселе во время футбольного матча. Застреленный оказался гражданином арабской страны, сегодня он скончался.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Контр-террористы победили

В результате операции бельгийского контр-террористического полицейского отряда спецназначения, был ликвидирован 45-летний гражданин Туниса Абдеслам Ласуед, который прямо на камеру признался в своей принадлежности к ИГИЛ, и застрелил двух граждан Швеции.

На это отреагировали в шведском правительстве, заявив, что странам ЕС следует приготовиться к усилению контртеррористических мер безопасности.

"В  это время мы не можем быть наивными. Террористы хотят нас испугать, чтобы мы были послушными и молчали. Этого не будет", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

По словам федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Леу, стрелок действовал сам, а не являлся частью широкой сети ИГИЛ, хотя двух человек доставили для допроса в бельгийскую прокуратуру.

Правоохранители изъяли полуавтоматическую винтовку AR-15 и сумку с одеждой в кафе, где был убит боевик. Два пистолета и нож нашли неподалеку от арендованной им квартиры.

По словам шведского МИДа, жертвами мусульманского изверга стали 70-летний и 60-летний граждане Швеции, второй еще находится в больнице. Первый же скончался от полученных ранений.

Напомним, что изверг застрелил двух пожилых шведских болельщиков перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции. На зверство отреагировал президент Франции Эмануэль Макрон, выразивший соболезнование и солидарность как шведскому премьеру Ульфу Кристерссону, так и бельгийскому Александеру де Кроо, и призвал "истреблять на месте" подобное зло.

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