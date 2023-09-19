Бербок назвала Сі Цзіньпіна "диктатором": МЗС Китаю викликало посла
Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала китайського лідера Сі Цзіпіна "диктатором". Через це МЗС Китаю виклакало німецького посла.
Про це пише The Guardian.
Що відомо про інцидент
Пекін викликав посла Німеччини в Китаї після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала президента Сі Цзіньпіна "диктатором".
Незважаючи на те, що Німеччина та Китай є основними торговими партнерами, зв’язки між Берліном і Пекіном погіршуються через те, що деякі німецькі урядовці мають більш принципову позицію, як стосовно порушень урядом Китаю прав людини, так і стосовно погроз Тайваню.
Говорячи про війну в Україні, в інтерв'ю Fox News міністер закордонних справ Анналена Бербок назвала президента Китаю "диктатором".
"Якби Путін виграв цю війну, яким би був це знак для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна має виграти цю війну", — заявила вона.
Через це Китай викликав посла. Цю інформацію підтвердив речник МЗС у Берліні.
"Було викликано до міністерства закордонних справ Китаю у зв’язку з цими зауваженнями", — зазначив речник.
Нагадаємо, у Тайвані помітили понад 100 бойових літаків та кораблів Китаю.
Водночас у Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним: він перебуває під слідством.