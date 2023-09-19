Бербок назвала Сі Цзіньпіна "диктатором": МЗС Китаю викликало посла

Міністр закордонних справ Німеччина Анналена Бербок. Фото: скриншот з відео

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала китайського лідера Сі Цзіпіна "диктатором". Через це МЗС Китаю виклакало німецького посла.

Про це пише The Guardian.

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Пекін викликав посла Німеччини в Китаї після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала президента Сі Цзіньпіна "диктатором".

Незважаючи на те, що Німеччина та Китай є основними торговими партнерами, зв’язки між Берліном і Пекіном погіршуються через те, що деякі німецькі урядовці мають більш принципову позицію, як стосовно порушень урядом Китаю прав людини, так і стосовно погроз Тайваню.

Говорячи про війну в Україні, в інтерв'ю Fox News міністер закордонних справ Анналена Бербок назвала президента Китаю "диктатором".

"Якби Путін виграв цю війну, яким би був це знак для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна має виграти цю війну", — заявила вона.

Через це Китай викликав посла. Цю інформацію підтвердив речник МЗС у Берліні.

"Було викликано до міністерства закордонних справ Китаю у зв’язку з цими зауваженнями", — зазначив речник.

Нагадаємо, у Тайвані помітили понад 100 бойових літаків та кораблів Китаю.

Водночас у Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним: він перебуває під слідством.