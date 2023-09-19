Бербок назвала Си Цзиньпина "диктатором": МИД Китая вызвал посла

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: скриншот с видео

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала китайского лидера Си Цзипина "диктатором". Поэтому МИД Китая вызвал немецкого посла.

Об этом пишет The Guardian.

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Пекин вызвал посла Германии в Китае после того, как министр иностранных дел Анналена Бербок назвала президента Си Цзиньпина "диктатором".

Несмотря на то, что Германия и Китай являются основными торговыми партнерами, связи между Берлином и Пекином ухудшаются из-за того, что некоторые немецкие чиновники имеют более принципиальную позицию, как в отношении нарушений правительством Китая прав человека, так и угроз Тайваню.

Говоря о войне в Украине, в интервью Fox News министер иностранных дел Анналена Бербок назвала президента Китая "диктатором".

"Если бы Путин выиграл эту войну, каким бы это был знак для других диктаторов в мире, таких как Си, как президент Китая? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", — заявила она.

Поэтому Китай вызвал посла. Эту информацию подтвердил представитель МИД в Берлине.

"Было вызвано в министерство иностранных дел Китая в связи с этими замечаниями", — отметил спикер.

Напомним, в Тайване было замечено более 100 боевых самолетов и кораблей Китая.

В то же время в Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным: он находится под следствием.