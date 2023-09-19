Бербок назвала Си Цзиньпина "диктатором": МИД Китая вызвал посла
Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала китайского лидера Си Цзипина "диктатором". Поэтому МИД Китая вызвал немецкого посла.
Об этом пишет The Guardian.
Что известно об инциденте
Пекин вызвал посла Германии в Китае после того, как министр иностранных дел Анналена Бербок назвала президента Си Цзиньпина "диктатором".
Несмотря на то, что Германия и Китай являются основными торговыми партнерами, связи между Берлином и Пекином ухудшаются из-за того, что некоторые немецкие чиновники имеют более принципиальную позицию, как в отношении нарушений правительством Китая прав человека, так и угроз Тайваню.
Говоря о войне в Украине, в интервью Fox News министер иностранных дел Анналена Бербок назвала президента Китая "диктатором".
"Если бы Путин выиграл эту войну, каким бы это был знак для других диктаторов в мире, таких как Си, как президент Китая? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", — заявила она.
Поэтому Китай вызвал посла. Эту информацию подтвердил представитель МИД в Берлине.
"Было вызвано в министерство иностранных дел Китая в связи с этими замечаниями", — отметил спикер.
Напомним, в Тайване было замечено более 100 боевых самолетов и кораблей Китая.
В то же время в Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным: он находится под следствием.