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Біля Єрусалиму археологи знайшли руїни п'яти стародавніх міст: унікальні кадри

18 липня 2023 16:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Біля Єрусалиму виявили п'ять укріплених міст – знахідка часів царя Давида
Археологи, які знайшли п'ять укріплених міст біля Єрусалиму. Фото: Ancient Origins
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Неподалік від Єрусалиму археологи знайшли залишки п’яти міст, які могли бути частиною імперії царя Давида. Дослідники з Ізраїлю зазначили, що ці укріплені міста були побудовані ще у десятому столітті до нашої ери, хоча раніше вважали, що їх створили на 200 років пізніше.

Про це повідомляє Аncient origins.

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Вчені провели дослідження та з’ясували, що всі п’ять укріплених міст мали майже однаковий вигляд, оскільки їх побудували як частини об’єднаної мережі.

Укрепленный город, который нашли возле Иерусалима
Укріплене місто, яке знайшли біля Єрусалиму. Фото: Ancient Origins

Також дослідники виявили, що стіни міста могли бути складами або житлом для людей. Причому, у всіх центрів цих п’яти укріплених міст були дві паралельні стіни в центрі. Крім того, в містах були дороги та сполучення з єдиним центром царства Давида. 

За словами дослідників, ця знахідка підтверджує той факт, що цар Давид керував досить великим царством. Доказами цього є ретельне дослідження археолога на ім’я Йосеф Гарфінкель з Інституту археології Єврейського університету.

В ході дослідження археолог підтвердив той факт, що в місті існували поселення, які датуються приблизно однією тисячею років до нашої ери. Дослідження вченого також довело, що цар Давид мав під своїм контролем досить розвинене місто. 

Царь Давид
Цар Давид, який вважався другим царем Ізраїлю. Фото ілюстративне: Pinterest

Варто зазначити, що цар Давид є одним з найвизначніших правителів стародавнього Ізраїлю. Його вважають другим царем Ізраїлю та Юдеї, а період його правління — це 1010-970 роки до нашої ери. За час правління Давида в Ізраїлі було процвітання та період експансії.

Нагадаємо, ми писали про те, що на території США дослідники виявили місце поселення первісних людей. 

Раніше ми розповідали про те, що в Ізраїлі археологи знайшли гробниці з 50 скелетами жінок, яких могли віддавати в рабство. 

Також ми повідомляли про те, що у Норвегії вчені знайшли унікальні артефакти часів вікінгів. 

 

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