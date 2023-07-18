Біля Єрусалиму виявили п'ять укріплених міст – знахідка часів царя Давида

Археологи, які знайшли п'ять укріплених міст біля Єрусалиму. Фото: Ancient Origins

Неподалік від Єрусалиму археологи знайшли залишки п’яти міст, які могли бути частиною імперії царя Давида. Дослідники з Ізраїлю зазначили, що ці укріплені міста були побудовані ще у десятому столітті до нашої ери, хоча раніше вважали, що їх створили на 200 років пізніше.

Про це повідомляє Аncient origins.

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Вчені провели дослідження та з’ясували, що всі п’ять укріплених міст мали майже однаковий вигляд, оскільки їх побудували як частини об’єднаної мережі.

Укріплене місто, яке знайшли біля Єрусалиму. Фото: Ancient Origins

Також дослідники виявили, що стіни міста могли бути складами або житлом для людей. Причому, у всіх центрів цих п’яти укріплених міст були дві паралельні стіни в центрі. Крім того, в містах були дороги та сполучення з єдиним центром царства Давида.

За словами дослідників, ця знахідка підтверджує той факт, що цар Давид керував досить великим царством. Доказами цього є ретельне дослідження археолога на ім’я Йосеф Гарфінкель з Інституту археології Єврейського університету.

В ході дослідження археолог підтвердив той факт, що в місті існували поселення, які датуються приблизно однією тисячею років до нашої ери. Дослідження вченого також довело, що цар Давид мав під своїм контролем досить розвинене місто.

Цар Давид, який вважався другим царем Ізраїлю. Фото ілюстративне: Pinterest

Варто зазначити, що цар Давид є одним з найвизначніших правителів стародавнього Ізраїлю. Його вважають другим царем Ізраїлю та Юдеї, а період його правління — це 1010-970 роки до нашої ери. За час правління Давида в Ізраїлі було процвітання та період експансії.

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