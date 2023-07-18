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Возле Иерусалима археологи нашли руины пяти древних городов: уникальные кадры

18 июля 2023 16:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Около Иерусалима обнаружили пять укрепленных городов – находка времен царя Давида
Археологи, которые нашли пять укрепленных городов возле Иерусалима. Фото: Ancient Origins
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Недалеко от Иерусалима археологи обнаружили остатки пяти городов, которые могли быть частью империи царя Давида. Исследователи из Израиля отметили, что эти укрепленные города были построены еще в десятом веке до нашей эры, хотя раньше считали, что они были созданы на 200 лет позже.

Об этом сообщает Аncient origins.

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Ученые провели исследования и выяснили, что все пять укрепленных городов выглядели почти одинаково, поскольку их построили как части объединенной сети.

Укрепленный огород, который нашли возле Иерусалима
Укрепленный город, который нашли возле Иерусалима. Фото: Ancient Origins

Также исследователи обнаружили, что стены города могли являться складами или жильем для людей. Причем, у всех центров этих пяти укрепленных городов были две параллельные стены в центре. Кроме того, в городах были дороги и сообщения с единственным центром царства Давида.

По словам исследователей, эта находка подтверждает тот факт, что царь Давид управлял достаточно большим царством. Доказательствами этого является тщательное исследование археолога по имени Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета.

В ходе исследования археолог подтвердил тот факт, что в городе существовали поселения, которые датируются примерно одной тысячей лет до нашей эры. Исследование ученого также показало, что царь Давид имел под своим контролем достаточно развитый город.

Царь Давид
Царь Давид, считавшийся вторым царем Израиля. Фото иллюстративное: Pinterest

Следует отметить, что царь Давид является одним из величайших правителей древнего Израиля. Его считают вторым царем Израиля и Иудеи, а период его правления — это 1010-970 годы до нашей эры. Во время правления Давида в Израиле было процветание и период экспансии.

Напомним, мы писали о том, что на территории США исследователи обнаружили место поселения первобытных людей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Израиле археологи обнаружили гробницы с 50 скелетами женщин, которых могли отдавать в рабство.

Также мы сообщали о том, что в Норвегии ученые обнаружили уникальные артефакты времен викингов.

 

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