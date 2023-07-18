Около Иерусалима обнаружили пять укрепленных городов – находка времен царя Давида

Археологи, которые нашли пять укрепленных городов возле Иерусалима. Фото: Ancient Origins

Недалеко от Иерусалима археологи обнаружили остатки пяти городов, которые могли быть частью империи царя Давида. Исследователи из Израиля отметили, что эти укрепленные города были построены еще в десятом веке до нашей эры, хотя раньше считали, что они были созданы на 200 лет позже.

Об этом сообщает Аncient origins.

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Укрепленный город, который нашли возле Иерусалима. Фото: Ancient Origins

Также исследователи обнаружили, что стены города могли являться складами или жильем для людей. Причем, у всех центров этих пяти укрепленных городов были две параллельные стены в центре. Кроме того, в городах были дороги и сообщения с единственным центром царства Давида.

По словам исследователей, эта находка подтверждает тот факт, что царь Давид управлял достаточно большим царством. Доказательствами этого является тщательное исследование археолога по имени Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета.

В ходе исследования археолог подтвердил тот факт, что в городе существовали поселения, которые датируются примерно одной тысячей лет до нашей эры. Исследование ученого также показало, что царь Давид имел под своим контролем достаточно развитый город.

Царь Давид, считавшийся вторым царем Израиля. Фото иллюстративное: Pinterest

Следует отметить, что царь Давид является одним из величайших правителей древнего Израиля. Его считают вторым царем Израиля и Иудеи, а период его правления — это 1010-970 годы до нашей эры. Во время правления Давида в Израиле было процветание и период экспансии.

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