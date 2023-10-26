Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні від США на 150 млн доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Так, новий пакет допомоги від Сполучених Штатів міститиме:

боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для РЗСВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети для ПТРК TOW;

нові ПТРК Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для переданих танків Abrams M1

та чимало інших необхідних речей.

Нагадаємо, що раніше американські сенатори запропонували не поєднувати допомогу для України та Ізраїлю, щоб не виникало розбіжностей. Водночас у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України.