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Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні від США на 150 млн доларів

26 жовтня 2023 19:33
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Ілля Рябінін
редактор
Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні від США на 150 млн доларів
Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди. 

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен

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Що входить в пакет

Так, новий пакет допомоги від Сполучених Штатів міститиме:

  • боєприпаси для систем ППО NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • додаткові боєприпаси для РЗСВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети для ПТРК TOW;
  • нові ПТРК Javelin;
  • понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • активні бронеплити для переданих танків Abrams M1 

та чимало інших необхідних речей.

Нагадаємо, що раніше американські сенатори запропонували не поєднувати допомогу для України та Ізраїлю, щоб не виникало розбіжностей. Водночас у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України. 

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