Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні від США на 150 млн доларів
26 жовтня 2023 19:33
Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Що входить в пакет
Так, новий пакет допомоги від Сполучених Штатів міститиме:
- боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- ПЗРК Stinger;
- додаткові боєприпаси для РЗСВ HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети для ПТРК TOW;
- нові ПТРК Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- активні бронеплити для переданих танків Abrams M1
та чимало інших необхідних речей.
Нагадаємо, що раніше американські сенатори запропонували не поєднувати допомогу для України та Ізраїлю, щоб не виникало розбіжностей. Водночас у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України.
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