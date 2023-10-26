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Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине от США на 150 млн долларов

26 октября 2023 19:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине от США на 150 млн долларов
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Что входит в пакет

Следовательно, новый пакет помощи от Соединенных Штатов будет содержать:

  • боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РОСВ HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты для ПТРК TOW;
  • новые ПТРК Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • активные бронеплиты для переданных танков Abrams M1

и многие другие необходимые вещи.

Напомним, что ранее американские сенаторы предложили не совмещать помощь для Украины и Израиля, чтобы не возникало разногласий. В то же время в Вашингтоне развернули самый большой в мире флаг Украины.

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