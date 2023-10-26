Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине от США на 150 млн долларов
26 октября 2023 19:33
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Что входит в пакет
Следовательно, новый пакет помощи от Соединенных Штатов будет содержать:
- боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РОСВ HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты для ПТРК TOW;
- новые ПТРК Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- активные бронеплиты для переданных танков Abrams M1
и многие другие необходимые вещи.
Напомним, что ранее американские сенаторы предложили не совмещать помощь для Украины и Израиля, чтобы не возникало разногласий. В то же время в Вашингтоне развернули самый большой в мире флаг Украины.
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