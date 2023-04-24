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Боррель закликав сторони конфлікту у Судані припини вогонь: подробиці

24 квітня 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Боррель закликав сторони конфлікту у Судані припини вогонь: подробиці
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: Українська правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони у Судані до припинення вогню. Наголосив на захисті мирних жителів.

Про це Боррель написав у Twitter.

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Подробиці

Боррель розповів, що переговорив з Абдель Фаттах аль-Бурханом та генералом Мухаммадом Хаман Дагло та закликав їх до припинення вогню.

"Також наполягав на необхідності захисту цивільного населення та гарантування безпечної евакуації громадян ЄС", — зазначив політик.

 

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, щонайменше 420 людей загинули внаслідок збройних зіткнень армії Судану з Силами швидкого реагування. Підрахунки включають 264 мирних жителі.

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