Боррель закликав сторони конфлікту у Судані припини вогонь: подробиці

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: Українська правда

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони у Судані до припинення вогню. Наголосив на захисті мирних жителів.

Про це Боррель написав у Twitter.

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Боррель розповів, що переговорив з Абдель Фаттах аль-Бурханом та генералом Мухаммадом Хаман Дагло та закликав їх до припинення вогню.

"Також наполягав на необхідності захисту цивільного населення та гарантування безпечної евакуації громадян ЄС", — зазначив політик.

Spoke to both General @aftaburhan and @GeneralDagllo urging for an immediate ceasefire.



Also insisted on the need to protect civilians and to guarantee safe evacuation of EU citizens.#Sudan — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, щонайменше 420 людей загинули внаслідок збройних зіткнень армії Судану з Силами швидкого реагування. Підрахунки включають 264 мирних жителі.