Боррель призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь: подробности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Украинская правда

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны в Судане к прекращению огня. Указал на защиту мирных жителей.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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Боррель рассказал, что переговорил с Абдель Фатта аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло и призвал их к прекращению огня.

"Также настаивал на необходимости защиты гражданского населения и обеспечения безопасной эвакуации граждан ЕС", — отметил политик.

Обычно в общих целях @aftaburhan и @GeneralDagllo urging для immediate ceasefire.



Також посвящён в нужду в защите граждан и guarantee сфера evacuation of EU citizens. #Sudan — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 апреля 2023

Напомним, что по данным ВОЗ, по меньшей мере 420 человек погибли в результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования. Подсчеты включают 264 мирных жителя.