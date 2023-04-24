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Боррель призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь: подробности

24 апреля 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Боррель призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь: подробности
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Украинская правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны в Судане к прекращению огня. Указал на защиту мирных жителей.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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Боррель рассказал, что переговорил с Абдель Фатта аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло и призвал их к прекращению огня.

"Также настаивал на необходимости защиты гражданского населения и обеспечения безопасной эвакуации граждан ЕС", — отметил политик.

 

Напомним, что по данным ВОЗ, по меньшей мере 420 человек погибли в результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования. Подсчеты включают 264 мирных жителя.

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