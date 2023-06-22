Час спливає: як тривають пошуки зниклого в Атлантиці підводного човна

Підводний човен, який зник неподалік від аварії "Титаніка". Фото: google.com

Підводний апарат "Титан", який зник з екіпажем на борту в Атлантичному океані, мав запас кисню лише на 96 годин. Цей запас мав вичерпатись зранку 22 червня. Поки пошуки так і не мають успіхів.

Про це повідомляє Reuters.

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Пошуки підводного човна

Зазначається, що повітря до зниклого підводного апарату з п’ятьма людьми на борту триватиме лише кілька годин у четвер, на п’ятий день відчайдушних багатонаціональних пошуків у величезних водах Атлантики навколо уламків Титаніка.

За даними компанії OceanGate Expeditions, її підводний човен вирушив експедицію з 96 годинами повітря. Її кисневі баки, швидше за все, вичерпалися вранці в четвер, 22 червня, проте експерти кажуть, що час залежить від таких факторів, як те, чи є у корабля ще потужність і наскільки спокійні люди на борту. Також вони припускають, що "Титан" все ще неушкоджений.

"Команди рятувальників, родичі та друзі п’ятьох пасажирів "Титана" отримали надію, коли берегова охорона США заявила в середу, що канадські пошукові літаки записали підводні шуми за допомогою гідроакустичних буїв раніше того ж дня та у вівторок 20 червня", — пише агентство.

Проте берегова охорона повідомила, що підводні пошукові апарати з дистанційним керуванням, спрямовані туди, де були виявлені шуми, не дали результатів, і офіційні особи сказали, що звуки могли походити не з "Титана".

Нагадаємо, 20 червня в Атлантиці зник підводний човен, який возить туристів до "Титаніка". Берегова охорона США втратила зв'язок з човном через дві години після його занурення.

Загалом на борту перебувають п'ятеро людей, і наразі тривають активні пошуки, участь у яких беруть різні організації.