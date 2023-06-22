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Время идет: как продолжаются поиски пропавшей в Атлантике подводной лодки

22 июня 2023 14:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Время идет: как продолжаются поиски пропавшей в Атлантике подводной лодки
Подлодка, которая исчезла неподалеку от аварии "Титаника". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Подводный аппарат "Титан", пропавший с экипажем на борту в Атлантическом океане, имел запас кислорода всего на 96 часов. Этот запас должен бы исчерпаться утром 22 июня. Пока поиски так и не имеют успехов.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что воздух к пропавшему подводному аппарату с пятью людьми на борту продлится всего несколько часов в четверг, на пятый день отчаянных многонациональных поисков в огромных водах Атлантики вокруг обломков Титаника.

По данным компании OceanGate Expeditions, ее подлодка отправилась в экспедицию с 96 часами воздуха. Ее кислородные баки, скорее всего, иссякнули утром в четверг, 22 июня, однако эксперты говорят, что время зависит от таких факторов, как то, есть ли у корабля еще мощность и насколько спокойны люди на борту. Также они предполагают, что Титан все еще невредим.

"Команда спасателей, родственники и друзья пяти пассажиров "Титана" получили надежду, когда береговая охрана США заявила в среду, что канадские поисковые самолеты записали подводные шумы с помощью гидроакустических буев раньше того же дня и во вторник 20 июня", — пишет агентство.

Однако береговая охрана сообщила, что подводные поисковые аппараты с дистанционным управлением, направленные туда, где были обнаружены шумы, не дали результатов, и официальные лица сказали, что звуки могли происходить не из "Титана".

Напомним, 20 июня в Атлантике исчезла подводная лодка, которая возит туристов в "Титаник". Береговая охрана США потеряла связь с лодкой через два часа после ее погружения.

В общей сложности на борту находятся пять человек, и сейчас продолжаются активные поиски, участие в которых принимают разные организации.

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