Москву на два дні перекриють через путіна

Через путіна центр москви закриють на два дні
Російська влада наказала перекрити центр москви через два заходи, в яких візьме участь володимир путін. Це виступ президента рф у парламенті та провладний мітинг.
Про це повідомив Telegram-канал департаменту транспорту російської столиці.
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Виступ путіна перед Федеральними зборами
21 лютого, коли російський диктатор виступатиме в парламенті, закриють для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі будинку номер 5 на Красній площі.
Перекриття триватиме з опівночі до закінчення виступу путіна.
Провладний мітинг
Мітинг, санкціонований владою, відбудеться в московському районі Хамовники.
Через це буде закрита для проїзду низка вулиць москви. Так, з 05:30 до закінчення мітингу буде закритий з'їзд із вулиці Хамовничеський Вал на вулицю Доватора, а з 15:00 до закінчення заходу закриють рух на ділянках вулиць Доватора, 10-річчя Жовтня, 3-тя Фрунзенська, Єфремова, Трубецька, у провулку Хользунова, на дублері Комсомольського проспекту і в Проектованому проїзді №2309.
Нагадаємо, за версією ISW, володимир путін, скоріш за все, буде знову говорити про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.
Фото з російських ЗМІ