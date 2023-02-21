Москву на два дні перекриють через путіна

Путін виступить у парламенті, через це центральну частину російської столиці заблокують

Російська влада наказала перекрити центр москви через два заходи, в яких візьме участь володимир путін. Це виступ президента рф у парламенті та провладний мітинг.

Про це повідомив Telegram-канал департаменту транспорту російської столиці.

Виступ путіна перед Федеральними зборами

21 лютого, коли російський диктатор виступатиме в парламенті, закриють для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі будинку номер 5 на Красній площі.

Перекриття триватиме з опівночі до закінчення виступу путіна.

Провладний мітинг

Мітинг, санкціонований владою, відбудеться в московському районі Хамовники.

Через це буде закрита для проїзду низка вулиць москви. Так, з 05:30 до закінчення мітингу буде закритий з'їзд із вулиці Хамовничеський Вал на вулицю Доватора, а з 15:00 до закінчення заходу закриють рух на ділянках вулиць Доватора, 10-річчя Жовтня, 3-тя Фрунзенська, Єфремова, Трубецька, у провулку Хользунова, на дублері Комсомольського проспекту і в Проектованому проїзді №2309.

Нагадаємо, за версією ISW, володимир путін, скоріш за все, буде знову говорити про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.

Фото з російських ЗМІ