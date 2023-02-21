Москву на два дня перекроют из-за путина

Из-за путина центр москвы закроют на два дня
Российские власти приказали перекрыть центр москвы через два мероприятия, в которых примет участие владимир путин. Это выступление президента россии в парламенте и провластный митинг.
Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта российской столицы.
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Выступление путина перед Федеральным собранием
21 февраля, когда российский диктатор будет выступать в парламенте, закроют для проезда участки от Новой площади до Красной площади, Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома номер 5 на Красной площади.
Перекрытие будет продолжаться с полуночи до окончания выступления путина.
Провластный митинг
Митинг, санкционированный властями, состоится в московском районе Хамовники.
Поэтому будет закрыт для проезда ряд улиц москвы. Так, с 05:30 до окончания митинга будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 15:00 до окончания мероприятия закроют движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и в Проектируемом проезде №2309
Напомним, по версии ISW, владимир путин, скорее всего, будет снова говорить об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.
Фото из российских СМИ