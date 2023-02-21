Москву на два дня перекроют из-за путина

Путин выступит в парламенте, поэтому центральную часть российской столицы заблокируют

Российские власти приказали перекрыть центр москвы через два мероприятия, в которых примет участие владимир путин. Это выступление президента россии в парламенте и провластный митинг.

Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта российской столицы.

Выступление путина перед Федеральным собранием

21 февраля, когда российский диктатор будет выступать в парламенте, закроют для проезда участки от Новой площади до Красной площади, Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома номер 5 на Красной площади.

Перекрытие будет продолжаться с полуночи до окончания выступления путина.

Провластный митинг

Митинг, санкционированный властями, состоится в московском районе Хамовники.

Поэтому будет закрыт для проезда ряд улиц москвы. Так, с 05:30 до окончания митинга будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 15:00 до окончания мероприятия закроют движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и в Проектируемом проезде №2309

Напомним, по версии ISW, владимир путин, скорее всего, будет снова говорить об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.

Фото из российских СМИ