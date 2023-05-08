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Через стрілянину в школі у відставку йде міністр освіти Сербії

8 травня 2023 05:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через стрілянину в школі у відставку йде міністр освіти Сербії
Люди залишають квіти і свічки у пам’ять про загиблих біля будівлі школи, де сталася стрілянина, Белград, Сербія, 4 травня 2023 року. Фото: EPA/UPG
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда, в якій загинули вісім дітей і охоронець. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.

Своїх прихильників закликають приєднатися до антиурядового маршу в понеділок увечері в Белграді. Про це повідомляє Reuters.

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  • Перша сталася у початковій школі Белграда, там загинули вісім дітей та охоронець.
  • У другій — загинуло 8 осіб, 13 поранених. Чоловік просто з автівки розстрілював людей в кількох населених пунктах. 

Підозрювані в обох випадках — 13-річний хлопець і 20-річний чоловік відповідно — перебувають під вартою.

Опозиційні партії вимагали відставки міністра освіти Ружича.

"Як відповідальна та добре вихована людина, як професіонал у виконанні всіх державних обов’язків до цього часу, а також як батько та як громадянин Сербії, я прийняв раціональне рішення піти у відставку", — написав Ружич у своєму листі про відставку.

Масові вбивства у Сербії

Сербія не звикла до масових вбивств. Востаннє подібна була в 2013 році, коли ветеран війни вбив 13 людей у ​​центральному сербському селі.

Після масової стрілянини в одній зі шкіл Белграда у Сербії запровадили мораторій на видачу нових ліцензій на зброю на два роки вперед. Також було узгоджено більш суворі перевірки власників зброї.

Нагадаємо, у Берліні в районі Нойкьольн чоловік здійснив напад на школу. Він поранив двох учениць початкових класів у віці семи і восьми років.

 

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