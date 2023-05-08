Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Из-за стрельбы в школе в отставку идет министр образования Сербии arrow

Из-за стрельбы в школе в отставку идет министр образования Сербии

8 мая 2023 05:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за стрельбы в школе в отставку идет министр образования Сербии
Люди несут цветы и свечи в память о погибших у здания школы, где произошла стрельба, Белград, Сербия, 4 мая 2023 года. Фото: EPA/UPG
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда, в которой погибли восемь детей и охранник. Оппозиционные партии обвинили правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.

Своих поклонников они призывают присоединиться к антиправительственному маршу в понедельник вечером в Белграде. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Сербия не может прийти в себя из-за последних двух стрельб.

  • Первая произошла в начальной школе Белграда, там погибли восемь детей и охранник.
  • Во второй — погибли 8 человек, 13 раненых. Мужчина прямо из автомобиля расстреливал людей в нескольких населенных пунктах.

Подозреваемые в обоих случаях — 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно — находятся под стражей.

Оппозиционные партии потребовали отставки министра образования Ружича.

"Как ответственный и хорошо воспитанный человек как профессионал в исполнении всех государственных обязанностей до сих пор, а также как отец и как гражданин Сербии, я принял рациональное решение уйти в отставку", — написал Ружич в своем письме об отставке.

Массовые убийства в Сербии

Сербия не привыкла к таким массовым убийствам. В последний раз подобное было в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в центральной сербской деревне.

После массовой стрельбы в школе Белграда в Сербии был введен мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия.

Напомним, в Берлине в районе Нойкольн мужчина совершил нападение на школу. Он ранил двух учениц начальных классов в возрасте семи и восьми лет.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас