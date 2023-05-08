Из-за стрельбы в школе в отставку идет министр образования Сербии
Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда, в которой погибли восемь детей и охранник. Оппозиционные партии обвинили правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.
Своих поклонников они призывают присоединиться к антиправительственному маршу в понедельник вечером в Белграде. Об этом сообщает Reuters.
Сербия не может прийти в себя из-за последних двух стрельб.
- Первая произошла в начальной школе Белграда, там погибли восемь детей и охранник.
- Во второй — погибли 8 человек, 13 раненых. Мужчина прямо из автомобиля расстреливал людей в нескольких населенных пунктах.
Подозреваемые в обоих случаях — 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно — находятся под стражей.
Оппозиционные партии потребовали отставки министра образования Ружича.
"Как ответственный и хорошо воспитанный человек как профессионал в исполнении всех государственных обязанностей до сих пор, а также как отец и как гражданин Сербии, я принял рациональное решение уйти в отставку", — написал Ружич в своем письме об отставке.
Массовые убийства в Сербии
Сербия не привыкла к таким массовым убийствам. В последний раз подобное было в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в центральной сербской деревне.
После массовой стрельбы в школе Белграда в Сербии был введен мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия.
Напомним, в Берлине в районе Нойкольн мужчина совершил нападение на школу. Он ранил двух учениц начальных классов в возрасте семи и восьми лет.