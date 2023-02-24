Росіяни перебувають в ізоляції через війну – Албанія виступила на річницю вторгнення

Ольта Джачка

Через війну проти України росія знаходиться в ізоляції, і чим швидше прості росіяни це зрозуміють, тим швидше закінчиться сама війна.

Про це заявила міністр у справах Європи та закордонних справ Албанії Ольта Джачка під час засідання Ради безпеки ООН міністерського рівня, присвяченого річниці російського вторгнення в Україну, передає Укрінформ.

Промова Албанії

"Росія прийняла рішення поводитися як держава-вигнанець, вчинивши дії проти закону та миру", — наголосила міністр.

Вона вказала на те, що попри величезний натиск росії український народ "сміливо бореться, захищаючи свою землю, свободу та майбутнє".

"І він не один у цій боротьбі. Боротьба цього народу — це боротьба кожного, хто сподівається на мир", — підкреслила Джачка.

Вона наголосила, що путін своєю війною проти України завів росію в міжнародну ізоляцію.

"Президенту росії немає чим пишатися. У результаті його активної політики війни росія прийшла у повну ізоляцію і звинувачувати в цьому має лише себе. Чим швидше прості росіяни це зрозуміють, тим швидше закінчиться це безумство", — заявила глава МЗС Албанії.

Вона додала, що війна має завершитися припиненням агресії росією та виведенням військ з української території.

"Ця війна має закінчитися і вона буде закінчена. Але кінець цієї війни — це кінець агресії, а не кінець заснованого на правилах світового порядку. Це — кінець присутності російських сил в Україні, а не кінець життя там. Це — кінець непотрібних страждань, а не кінець надії", — сказала вона.

Джачка підкреслила, що поки ж український народ потребує підтримки, зокрема і військової, з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, до річниці війни в Україні, 24 лютого у Польщі відбувся марш солідарності. Під російським посольством зібралися тисячі українців та поляків з синьо-жовтими прапорами й плакатами на підтримку України.