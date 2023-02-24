Россияне находятся в изоляции из-за войны – Албания выступила на годовщину вторжения

Из-за войны россияне в изоляции: обращение Албании в ООН к годовщине вторжения россии в Украину
Из-за войны против Украины россия находится в изоляции, и чем быстрее простые россияне это поймут, тем быстрее закончится сама война.
Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ольта Джачка во время заседания Совбеза ООН министерского уровня, посвященного годовщине российского вторжения в Украину, передает Укринформ.
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Речь Албании
"Россия приняла решение вести себя как государство-изгнанник, совершив действия против закона и мира", — подчеркнула министр.
Она указала на то, что, несмотря на огромное давление россии, украинский народ "смело борется, защищая свою землю, свободу и будущее".
"И он не один в этой борьбе. Борьба этого народа — это борьба каждого, кто надеется на мир", — подчеркнула Джачка.
Она подчеркнула, что путин своей войной против Украины завел россию в международную изоляцию.
"Президенту россии нечем гордиться. В результате его активной политики войны россия пришла в полную изоляцию и обвинять в этом должна только себя. Чем быстрее простые россияне это поймут, тем быстрее закончится это безумие", — заявила глава МИД Албании.
Она добавила, что война должна завершиться прекращением агрессии россией и выводом войск с украинской территории.
"Эта война должна закончиться и она будет закончена. Но конец этой войны — это конец агрессии, а не конец основанного на правилах мирового порядка. Это конец присутствия российских сил в Украине, а не конец жизни там. Это конец ненужных страданий, а не конец надежды", — сказала она.
Джачка подчеркнула, что пока украинский народ нуждается в поддержке, в том числе и военной, со стороны международного сообщества.
Напомним, к годовщине войны в Украине, 24 февраля, в Польше состоялся марш солидарности. Под российским посольством собрались тысячи украинцев и поляков с сине-желтыми флагами и плакатами в поддержку Украины.