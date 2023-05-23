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Через заяви Орбана проти України обвалився курс угорського форинта

23 травня 2023 20:18
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Через заяви Орбана проти України обвалився курс угорського форинта
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після скандальних заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти України та ЄС обвалився курс угорського форинта. Це зробить угорську валюту більш чутливою та нестійкою.

Про це пише Bloomberg

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Що відомо

Як зазначає агентство, угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинта за євро, що стало найбільшим за сьогодні падінням серед валют країн, що розвиваються. 

Також через позицію Орбана Угорщині тепер доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку.

Втім, на падіння форинта вплинуло також рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

"Хоча цього очікували економісти, це сигналізує про початок кінця режиму надзвичайної політики", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, 23 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість України перемогти Росію. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США  та чекає на повернення Трампа як президента США. 

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